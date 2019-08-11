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Первоисточник: hnentertainment.co Прямая ссылка на новость:
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Съёмки пятого сезона «Пространства» начнутся в октябре

В конце июля потоковый сервис Amazon продлил сериал «Пространство» на пятый сезон до премьеры четвёртого, которая состоится в декабре. А нынче портал HN Entertainment узнал сразу от нескольких источников, что съёмки пятого сезона стартуют уже 15 октября в Торонто, будут в самом разгаре, пока мы смотрим четвёртый сезон, и завершаться 19 февраля.

Продолжение космической фантастики расскажет, как после создания Протомолекулой в нашей Солнечной системе кольцевых врат люди получили доступ к тысячам планет земного типа, что привело к настоящей гонке за земли между Землёй, Марсом и Поясом. Экипаж «Росинанта» прибывает с миссией на одну из таких планет и вязнет в конфликте между земной горнодобывающей корпорацией и отчаявшимися астероидянами, прибывшими с Пояса. Вдобавок Протомолекула готовит какую-то новую каверзу.

В сериале снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Кэс Анвар, Томас Джейн, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, Фрэнки Адамс, Чад Л. Коулмэн, Дэвид Стрэтэйрн, Шон Дойл, Кара Ги, Бёрн Горман и другие. Исполнительными продюсерами, создателями, сценаристами остаются шоуранннер Нарен Шанкар («Почти человек»), Марк Фергус и Хоук Остби. За производством прсматривают Alcon Television Group и Amazon Studios.

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Пространство
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Подкасты
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12 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 Вт21:45ЕВА (трансляция)
14 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
14 СрНоль кадров в секунду
 
15 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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