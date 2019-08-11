Съёмки пятого сезона «Пространства» начнутся в октябре

В конце июля потоковый сервис Amazon продлил сериал «Пространство» на пятый сезон до премьеры четвёртого, которая состоится в декабре. А нынче портал HN Entertainment узнал сразу от нескольких источников, что съёмки пятого сезона стартуют уже 15 октября в Торонто, будут в самом разгаре, пока мы смотрим четвёртый сезон, и завершаться 19 февраля.

Продолжение космической фантастики расскажет, как после создания Протомолекулой в нашей Солнечной системе кольцевых врат люди получили доступ к тысячам планет земного типа, что привело к настоящей гонке за земли между Землёй, Марсом и Поясом. Экипаж «Росинанта» прибывает с миссией на одну из таких планет и вязнет в конфликте между земной горнодобывающей корпорацией и отчаявшимися астероидянами, прибывшими с Пояса. Вдобавок Протомолекула готовит какую-то новую каверзу.

В сериале снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Кэс Анвар, Томас Джейн, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, Фрэнки Адамс, Чад Л. Коулмэн, Дэвид Стрэтэйрн, Шон Дойл, Кара Ги, Бёрн Горман и другие. Исполнительными продюсерами, создателями, сценаристами остаются шоуранннер Нарен Шанкар («Почти человек»), Марк Фергус и Хоук Остби. За производством прсматривают Alcon Television Group и Amazon Studios.