Джейсон Айзекс ведёт переговоры о возвращении в «Звёздный путь: Дискавери»

Оказывается, не только зрители мечтают о возвращении в «Звёздный путь: Дискавери» капитана Лорки в исполнении Джейсона Айзекса, практически в одиночку вытащившего на себе первый сезон космической драмы. Сам актёр также горит желанием вновь поучаствовать в проекте:

Подписываясь на это, я знал, что у меня будет только один сезон… Это казалось отличной возможностью, и я не переживал по этому поводу. Но по мере того как я сблизился со всеми, начал осознавать значимость «Звёздного пути» в мировом масштабе и проникся блестящим повествованием, я почувствовал боль утраты. Джейсон Айзекс, луч света в бескрайних просторах CBS All Access

Речь, разумеется, идёт о возвращении Лорки из нашей вселенной, а не канувшего в космическую пучину его злодейского «двойника». Актёр уже даже начал переговоры с создателями сериала:

Я говорил с ними множество раз. Никто не умирает. Где-то есть «оригинальный» Лорка. В разработке сейчас три разных сериала и множество сезонов впереди, так что если я смогу снова втиснуться в эту униформу, я определённо сделаю это. Кто бы не сделал? Эти истории вне времени.

Уверенность и настрой Айзекса определённо внушают оптимизм. Правда, быстро провернуть это вряд ли получится: съёмки продолжения уже идут полным ходом, а премьера третьего сезона состоится в конце следующего года.