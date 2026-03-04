Стало известно, когда «Легенда о Vox Machina» вернётся с четвёртым сезоном

Хитовый анимационный сериал «Легенда о Vox Machina» вернётся на стриминг Prime Video 3 июня этого года с четвёртым сезоном. Каждую неделю будут выпускать по три эпизода. Если не верите, то можете посмотреть ролик. Ролики же не врут:
