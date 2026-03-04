Сериал по мотивам книжного цикла бестселлеров «Карл — обходчик подземелий» достался неназванному стримингу

Серия бестселлеров Мэтта Диннимана «Карл — обходчик подземелий», написанная в жанре литРПГ, цветёт и пахнет. Уже 12 мая должна выйти — страшно сказать — восьмая книга о приключениях, собственно, Карла и его самого близкого существа — кошки по имени Королева Пончик. Ждём, считаем дни до выхода — вот это всё.

Интересно, конечно, что происходит с сериалом по мотивам, который заявили в августе 2024 года.

А всё, по словам автора, неплохо — дело идёт:

Проект более чем жив. Мы прямо-таки постоянно двигаемся вперёд. Всякое происходит на повседневной основе. Впрочем, у меня хватает друзей, проходивших через нечто подобное: порой натыкаешься на кирпичную стену — и всё. Столько раз уже становился свидетелем такого. Поэтому у меня своеобразное состояние — поверю, когда увижу. Но стены пока не видать, и я сохраняю осторожный оптимизм.

Заявленный прогресс заключается в том, что Крис Йост уже написал сценарии для нескольких эпизодов. И неустановленный стриминг приобрёл права на показ сериала.

Динниман также по-прежнему уверен, что художественная адаптация — самая правильная форма. Хотя она ляжет большим грузом на создателей, когда авторское воображение окончательно слетает с катушек, а это, как знают читатели, происходит очень быстро.