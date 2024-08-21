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Сериалом по культовому роману «Карл — обходчик подземелий» займутся Сет Макфарлейн и сценарист «Тора 3»

Источник: Amazon

Судьба экранизации цикла романов Мэтта Диннимана «Карл — обходчик подземелий» (Dungeon Crawler Carl) более или менее оформилась. Разумеется, на начальном этапе. Сериализацией первого романа с упомянутым выше названием займутся Universal International Studios и производственная компания небезызвестного Сета Макфарлейна Fuzzy Door.

Ещё одна важная деталь — сценарно адаптировать первоисточник взялся Кристофер Йост — сценарист «Тора: Рагнарёка» и «Мандалорца».

«Карл — обходчик подземелий» умудрился продаться миллионным тиражом, будучи самиздатом в формате электронной и аудиокниги. Потом пришлось выпустить пять продолжений.

Действие романа разворачивается в мире, где инопланетное вторжение изничтожило большую часть человечества, а жалкий остаток уцеливших вынужден сражаться за выживание в садистском межгалактическом реалити-шоу.

Карл, ветеран Береговой охраны, оказывается в одной квест-партии с невыносимой и капризной кошкой своей бывшей девушки — Принцессой Пончиком Королевой Энн Пухлей. Вместе они пытаются пережить конец мира, сражаясь с чудовищами, пришельцами, безумным ИИ (у которого эротическая фиксация на ноги Карла) и даже с другими выжившими.

Сам Динниман страшно доволен новыми партнёрами и, по его словам, хочет побыстрее поделиться этой безумной историей с широкой аудиторией.

В этом году планируется выпуск очередного книжного сиквела.

Теги
Сет Макфарлейн
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