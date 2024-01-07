Новые сериалы недели: «Эхо» от Marvel и «Третий лишний» от Сета Макфарлейна

В ближайшее время зрителям представится возможность залпом посмотреть якобы весь из себя мрачный сольник «Эхо», который Marvel «продаёт» при помощи Кингпина и Сорвиголовы. Для поклонников творчества Сета Макфарлейна стриминг Peacock выпустит приквел «Третьего лишнего». Ну а на HBO стартует расхваленный критиками четвёртый сезон «Настоящего детектива» с Джоди Фостер. Но кто ж им поверит на слово.

Вторник, 9 января

Премьера + Disney+ Эхо Echo боевик В ролях Алаква Кокс, Девери Джейкобс, Вирнсент Д'Онофрио, Зан Маккларнон, Чарли Кокс, Дэнни Маккаллум Сольная пятисерийная история о разборках с непростым прошлым Майи Лопес — глухой супергероини из коренных американцев, впервые появившейся на экране в мини-сериале «Соколиный глаз». Видео

Сезон 3 NBC Ла-Брея La Brea драма, фантастика, приключенческий В ролях Натали Зи, Оуэн Маккен, Джон Седа, Николас Гонзалес, Чике Оконкво, Карина Лог Создатель Дэвид Аппелбаум Посреди современного Лос-Анджелеса разверзлась громадная воронка, засосав в свои глубины сотни горожан. Угодившие в яму обнаруживают себя в таинственном и опасном первобытном мире, где им волей-неволей придётся держаться вместе, чтобы выжить. Меж тем оставшиеся на поверхности пытаются выяснить, что произошло. Среди них — разделённая катастрофой семья, членам которой предстоит разгадать все загадки случившегося катаклизма, чтобы воссоединиться.

Четверг, 11 января

Премьера + Peacock Третий лишний Ted комедия В ролях Сет Макфарлейн, Макс Буркхолдер, Джорджия Уигхэм, Скотт Граймс, Аланна Юбак Coбытия многосерийной предыстории одноимённой комедийной кинодилогии Сета Макфарлейна paзвopaчивaютcя в начале 90-х. Плюшeвый Teд живёт в Macaчyceтce co cвoим лyчшим дpyгoм 16-лeтним Джoнoм Бeннeттoм, eгo poдитeлями Mэттoм и Cьюзeн, a тaкжe кyзинoй Блэp. Этo иcтopия дpyжбы глaвныx гepoeв, кoтopaя выдepжaлa пpoвepкy вpeмeнeм. Видео

Пятница, 12 января

Конец сезона 1 Apple TV+ „Монарх“: Наследие монстров Monarch: Legacy of Monsters фантастика, боевик, приключенческий В ролях Джoн Гyдмaн, Уайатт Расселл, Kpиcтoфep Xeйepдaл, Mapи Ямaмoтo, Kёкo Caитoи, Джoш Koллинз Первый сезон масштабной монструозной драмы завершится десятым эпизодом Beyond Logic. Стриминговый сервис Apple TV+ пока не решил, стоит ли продлевать сериал. Видео

Конец сезона 4 Apple TV+ Для всего человечества For All Mankind драма, фантастика В ролях Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур Создатель Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт, Бен Недиви Десятый эпизод Perestroika станет заключительным для четвёртого сезона и сериала. Видео

Воскресенье, 14 января