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Майя Лопес несёт жестокость в массы в свежем тизере мини-сериала «Эхо»

Финишную прямую до премьерного дня мини-сериала «Эхо» устилают бесчисленные промо-материалы — обычная схема для многосерийных проектов Marvel Studios. В свежем тизере фантастического экшена главная героиня Майя Лопес в исполнении Алаквы Кокс демонстрирует свою решительность и жестокость в решении личных вопросов.

Ну а повышению уровня агрессии поспособствует возвращение в жизнь главной героини её опекуна Уилсона Фиска в исполнении Винсента Д'Онофрио. Что из этого выйдет, зрители узнают уже на следующей неделе — все пять эпизодов выйдут на стриминге 9 января.

И новый постер:

Постеры сериала «Эхо»
Теги
ВидеоЭхо
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Источник фотографий: Depositphotos

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