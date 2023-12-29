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СЕРИАЛЫ
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«Пробил час королевы» — утверждает главная героиня «Эхо» в ролике о создании мини-сериала

Очень скоро зрители увидят историю одной из самых интересных героинь Marvel. По крайней мере таковой Майю Лопес в исполнении Алаквы Кокс видит режиссёр и исполнительный продюсер сольного мини-сериала «Эхо» Сидни Фриланд. В сети появился ролик о создании спин-оффа «Соколиного глаза».

Премьера всех пяти эпизодов состоится 9 января на стриминговом сервисе Hulu, а также на цифровой платформе Disney+ под специально созданным для проектов с рейтингом R заголовком Marvel Spotlight.

Сольный дебют супергероини из среды коренных американцев поддержат её именитые коллеги по экранной вселенной Уилсон Фиск (Винсент Д'Онофрио) и Сорвиголова (Чарли Кокс).

Теги
ВидеоЭхо
Комментарии (2)

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Кей-поп
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Новости Рецензии
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Источник фотографий: Depositphotos

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