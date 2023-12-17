Экшен, кровь и Сорвиголова в свежем тизере «Эхо»

Она смертельно опасна и безжалостна. В сети появился тизер сольного мини-сериала «Эхо» с Алаквой Кокс в титульной роли, напоминающий, что в этом проекте крови и жестокости не чураются. Премьера, выходящая под лейблом Marvel Spotlight, сменила дату выхода — все пять эпизодов выйдут на стриминговых платформах Disney+ и Hulu на день раньше заявленного, 9 января.

В сольном спин-оффе «Соколиного глаза» Майя Лопес — воспитанница криминального босса Уилсона Фиска (Винсента Д'Онофрио) — вернётся в родные пенаты, дабы разобраться со своим мутным прошлым.