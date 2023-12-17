Неделя сериалов на КГ — главные новости 11–17 декабря

На Rotten Tomatoes появились оценки «Перси Джексона и Олимпийцев». Критики почти единодушны в мнении.

«Бриджертоны» пытаются продать свой третий сезон тизером с датой выхода. На очереди история любви булочки Пенелопы Фезерингтон и Колина Бриджертона.

Минотавр, Медуза и Гарпия на свежих постерах «Перси Джексон и Олимпийцев». Они тоже заслужили именные плакаты.

Чёрный Доктор в юбке и его звуковой пульт на свежих промо «Доктора Кто». Для франчайза наступают особенно радужные времена.

«Отель „Хазбин“» — трейлер адского мульт-мюзикла. Ещё месяц ожидания, и мы наконец-то узнаем, смогут ли авторы культового пилота не облажаться, работая с полноценными студиями и бюджетами.

Второй сезон «Ричера» получил оценки на Rotten Tomatoes. Случай редкого единодушия критиков и зрителей.