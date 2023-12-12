Новый Доктор знакомится со своей компаньонкой в свежем тизере рождественского эпизода «Доктора Кто»

Если случайность, шанс и удача постучат в вашу дверь разом, вам выпадет счастье познакомиться с чёрным геем, волшебным образом путешествующим во времени и пространстве! Ну не прелесть ли? Стриминговый сервис Disney+ выкатил тизер свежего рождественского эпизода «Доктора Кто», где происходит именно такой счастливый случай.

В грядущей праздничной серии Пятнадцатый Доктор в исполнении Шути Гатвы знакомится со своей будущей спутницей по невероятным приключениям — Руби Сандей (Милли Гибсон). Понаблюдать за этим все желающие смогут 25 декабря.