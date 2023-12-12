 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

РОГО ДОСААФ РТ, ИНН 1660117007, рекламодатель ЕРИР #a-28853

Токен: 4CQwVszH9pWuorzK5UB

   
Пyли и бoлты в нoвoм гeймплeйнoм тpeйлepe S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Cnernobyl Суровая Джоди Фостер и не менее суровая местность в новом трейлере четвёртого сезона «Настоящего детектива» Cypoвыe Cтивeн и Poбби Aмeллы нa пocтepe фaнтacтичecкoгo бoeвикa «Koд 8. Чacть 2» DC aнoнcиpoвaлo нoвyю cepию пpo Oтpяд caмoyбийц c пoдвoxoм Неделя аниме на КГ — главные новости 4–10 декабря
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
363

«Бриджертоны» пытаются продать свой третий сезон тизером с датой выхода

Создатели альтернативной викторианской Англии и населяющих её персонажей подготовили для поклонников такого рода фантастики свежий — третий — сезон «Бриджертонов». Вдобавок объявили его премьерную дату — творение Шонды Раймс и компании возвращается на малые экраны в два захода. Первую половину третьего сезона зрители смогут увидеть 16 мая, а вторую посмотрят 13 июня.

В новых эпизодах экзотической костюмированной мелодрамы центральное место займёт новая история любви. На этот раз сюжет поведает о романе Пенелопы Фезерингтон (Никола Кохлан) и Колина Бриджертона (Люк Ньютон).

Теги
ВидеоБриджертоны
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

12Myлaты-apиcтoкpaты и дeбютaнтки-лecбиянки в тpeйлepe cepиaлa «Пиpaтки»

Тоже интересно

6Гeйcтвo пpoдoлжaeтcя? «Блaгиe знaмeния» oжидaют пpoдлeния нa тpeтий ceзoн 1Интepaктивный cepиaл Silent Hill: Ascension дoбpaлcя дo пpeмьepы c тpeйлepoм 1Фopджepы и дpyгиe в пpoмo-poликe гpядyщeй cюжeтнoй apки пpoдoлжeния aнимe «Ceмья шпиoнa» 4Coздaтeль Чepeпaшeк-ниндзя Keвин Иcтмaн oбъяcнил, пoчeмy Mикeлaнджeлo нyжнo былo cтaть Пocлeдним Poнинoм 0Heдeля cepиaлoв нa KГ — глaвныe нoвocти 6–12 нoябpя

Далее на КГ

10
В бой! Свежий трейлер «Дюны 2» нагнетает эпичность
 1
Топ-30 лучших мужских кей-поп групп на декабрь 2023 года
 0
ЕВА-559: Прямая трансляция
 2
«Поднятие уровня в одиночку» — новый трейлер экpaнизaции иcтopии пpo cлaбoгo oxoтникa нa мoнcтpoв, кoтopый бyдeт cтaнoвитcя cильнee
 2
«Иcтpeбитeль дeмoнoв: Tpeниpoвкa cтoлпoв» — новый ролик экранизации предпоследней сюжетной арки популярной манги
 0
«Восходящий удар» — тизер аниме по первой серии манги создателя «Семи смертных грехов» и «Четырёх рыцарей апокалипсиса»
 12
Дакота Джонсон всех запаутинит на постере фильма «Мадам Паутина»
 12
Забастовка актёров помогла создателям «Дэдпула 3» лучше понять, какой фильм они снимают
 1
«Ceмья шпиoнa: Koд бeлый» — свежий трейлер для аниме-фильма с оригинальным сюжетом
 5
«Пила 11» определилась с датой выхода в 2024 году
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино He кинo, a yжac: тpeйлep oтeчecтвeннoй cкaзки «Пo щyчьeмy вeлeнию»
 
Игры Hoвый тpeйлep System Shock 2 Enhanced Edition
 
Аниме «Досанко-гяру чудо как милы» — полноценный трейлер аниме про жизнь гяру на заснеженном Хоккайдо
 
Кино Герои и злодеи на одном эпичном постере экшена Зака Снайдера «Мятежная луна: Дитя огня»
 
Аниме «Власть книжного червя» — следующую часть фэнтези экранизирует студия, ответственная за три сезона «Атаки титанов»
 
Кино Kaдpы из фильмa «Гoлoдныe игpы: Бaллaдa o пeвчиx птицax и змeяx»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
6Телеовощи – 527: Вштыренный таймсексуал
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 597: «Наполеон», «Немая ярость» Джона Ву, «Онегин» Сарика Андреасяна и мелодрама для старпёров
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду – 503: Fuck You Money
 
3ЕВА – 558: Оскорбительно тупая драма
 
0Телеовощи – 525: Цыганский барбершоп
 
1Ноль кадров в секунду – 502: Герои меча и порева
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 596: «Вася не в себе», новые «Голодные игры», «Крик 7» теряет актрис, «Лео», «Красные комнаты»
 
2ЕВА – 557: (Не)правдоподобная реальность
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru