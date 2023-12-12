«Бриджертоны» пытаются продать свой третий сезон тизером с датой выхода

Создатели альтернативной викторианской Англии и населяющих её персонажей подготовили для поклонников такого рода фантастики свежий — третий — сезон «Бриджертонов». Вдобавок объявили его премьерную дату — творение Шонды Раймс и компании возвращается на малые экраны в два захода. Первую половину третьего сезона зрители смогут увидеть 16 мая, а вторую посмотрят 13 июня.

В новых эпизодах экзотической костюмированной мелодрамы центральное место займёт новая история любви. На этот раз сюжет поведает о романе Пенелопы Фезерингтон (Никола Кохлан) и Колина Бриджертона (Люк Ньютон).