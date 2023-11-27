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Трансгендер Роза очень важна для франчайза «Доктор Кто» — Ясмин Финни

Источник: BBC One

Наконец-то жизнь у культового франчайза «Доктор Кто» стала налаживаться. Даже удивительно, как сериалу удалось обрести свой легендарный статус без репрезентации всех 365 гендеров. Благо, эти тёмные времена в прошлом, и теперь актриса-транс Ясмин Финни рассказывает, как ей (но вообще, конечно, ему) повезло влиться в дружный коллектив под началом шоураннера Рассела Т. Дэвиса.

Её героиня Роуз — трансгендерная дочь компаньонки Десятого Доктора Донны Ноубл — появилась в первом из трёх сецэпизодов, приуроченных к 60-летию франчайза.

Этот опыт был чем-то нереальным, потому что, само собой, «Доктор Кто» — это глыба. Помню, как в детстве я смотрела этот сериал. Особенно мне запомнился эпизод про невесту с Дэвидом Теннантом и Кэтрин Тейт. Поэтому я чувствовал себя счастливой уже от того, что я — транс-человек — оказалась в таком крутом франчайзе, как «Доктор Кто», и сыграла дочь героини Кэтри Тейт. И в каком-то смысле это просто безумие! Она ведь мой кумир. Я её обожаю.

Репрезентация невероятно важна. Репрезентация необходима и нам, и юному поколению. Они должны чувствовать, что у них тоже всё получится.

Первый юбилейный спецпизод инклюзивных приключений Доктора вышел 25 ноября, второй выходит 2 декабря.

Теги
Доктор Кто
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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