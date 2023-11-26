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Четырнадцатый и Донна Ноубл в беде в тизере спецэпизода «Доктора Кто»

Легендарная фантастическая вселенная «Доктора Кто» в эти дни активно празднует солидный юбилей франчайза. В эфир вышел первый из трёх, приуроченных к 60-летию эпизодов, где женщина-Доктор трансформировалась в мужчину-Доктора. На подходе второй спецэпизод, чей тизер уже появился в сети.

В праздничной серии под названием Wild Blue Yonder Четырнадцатый Доктор в исполнении Дэвида Теннанта и его спутница Дона Ноубл (Кэтрин Тейт) угодили в какую-то опасную передрягу. Как будто матери транса Роуз (Ясмин Финни) и без того проблем в жизни не хватало.

Спецэпизод выйдет в эфир 2 декабря.

Теги
ВидеоДоктор Кто
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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