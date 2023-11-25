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Так мог выглядеть Локи в финале второго сезона (фото)

В сети продолжают всплывать сопутствующие материалы завершившегося вторым сезоном сольника «Локи». Впечатлившая многих финальная сцена, которая закрепила за титульным персонажем статус бога в MCU, выглядела эффектно и обладала соответствующим содержанию пафосом. Однако визуально она могла выглядеть чуть по-другому.

Одним из вариантов экранной реализации заключительного эпизода в соцсетях поделился сотрудничающий с Marvel Studios разработчик концепт-артов Джексон Цзе. В итоге обошлись без кристалликов. Ну и цветовую гамму выбрали, наиболее подходящую этому персонажу.

Промо-арт сериала «Локи»
Теги
Локи
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Источник фотографий: Depositphotos

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