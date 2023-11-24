Байкерша Майя Лопес на свежем кадре супергероики «Эхо»

Взбодрив зрителей в начале ноября дебютным трейлером со «взрослым» рейтингом, сольный мини-сериал «Эхо» по вселенной Marvel обзавёлся свежим кадром с титульной героиней Майей Лопес в исполнении Алаквы Кокс. Протагонистка возвращается в родные места, чтобы разобраться в себе.

Уже известно, что в многосерийном супргеройском сольнике появятся хорошо знакомые зрителям персонажи — Кингпин в исполнении Винсента Д'Онофрио и Сорвиголова, которого снова играет Чарли Кокс.

Премьера фантастического экшена состоится на цифровых платформах Disney+ и Hulu 10 января.