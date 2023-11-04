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Раненый Кингпин и его воспитанница на постере «взрослого» сольника «Эхо»

Студия Marvel наконец-то решилась снять нечто не совсем беззубое — сольник «Эхо» станет первым сериалом MCU со «взрослым» рейтингом TV-MA. И вчерашний тизерный трейлер сделал акцент на том, что жестокости история глухой супергероини не чурается.

В довесок к трейлеру идёт дебютный постер мини-сериала с многообещающим слоганом:

Постеры сериала «Эхо»

К слову, для вот таких «уличных», приземлённых историй, не имеющих отношения к грандиозным событиям экранной комикс-вселенной, Marvel Studios таки выделила специальную нишу — «Эхо», «Сорвиголова: Рождённый заново» и иже с ними будут выходить под лэйблом Marvel Spotlight.

Теги
ГалереяЭхо
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Источник фотографий: Depositphotos

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