«Супермен и Лоис» завершится на четвёртом сезоне

Вот и последний многосерийный проект Arrowverse Грега Берланти приказал долго жить. Фантастическая семейная драма «Супермен и Лоис», продлённая в июне на четвёртый сезон, этим сезоном и завершится. Заключительные десять серий телеканал The CW покажет в следующем году. Точную дату премьеры сообщат позже.

История сериальных Кларка Кента (Taйлep Xэклин) и Лоис Лейн (Битси Таллок) ожидаемо подходит к концу — у заправляющих экранной вселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана свои планы на персонажей, а телевизионный кармашек DC и без ого уже пуст. Продюсеры Warner Bros. TV об этом позаботились.

Вслед за сериалами The CW закрылись и все проекты (включая пребывавшие в разработке) для стримингового сервиса Max. Исключение составил, само собой, продлённый на второй сезон «Миротворец» Джеймса Ганна и сериалы, одобренные к разработке под его началом.