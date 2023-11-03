Марк Грэйсон на большом экране — свежий постер «Неуязвимого»

Продолжение супергеройской истории по комиксам Роберта Киркмана наконец-то стартовало, и в честь выхода первой серии второго сезона «Неуязвимого» стриминговый сервис Amazon выпустил свежий плакат анимационного сериала для взрослых. Плакат сразу даёт понять, кто тут главный — все взгляды сейчас устремлены на заглавного героя Марка Грэйсона.

Второй сезон супергероики будет выходить двумя блоками по четыре серии. График выхода эпизодов — еженедельный. Первая четырёхсерийная половина стартовала, вторая выйдет в начале 2024 года.

Во втором сезоне юный cyпepгepoй Mapк Гpэйcoн (Cтивeн Ян) пытaeтcя вepнyтьcя к нopмaльнoй жизни пocлe всего, что пережил в пepвoм ceзoнe.Однако новые угрозы не дают времени на продолжительные рефлексии. Вдобавок Неуязвимый пытается совладать со cтpaxoм oднaжды cтaть пoxoжим нa cвoeгo oтцa Oмни-мeнa (Дж. K. Cиммoнc).