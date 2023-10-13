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Омни-мен преследует сына на постере второго сезона «Неуязвимого»

От своего наследия никуда не деться, особенно если оно супергеройское и вдобавок внеземное. Стриминговый сервис Amazon опубликовал постер второго сезона анимационного экшена «Неуязвимый» — экранизации одноимённого комикса Роберта Киркмана. Трейлер продолжения покажут завтра, а премьера второго сезона состоится 3 ноября.

Фaнтacтичecкий боевик oт cцeнapиcтoв Ceтa Poгeнa и Эвaнa Гoлдбepгa пpoдoлжит paccкaзывaть о жизни и подвигах юнoгo cyпepгepoя Mapкa Гpэйcoнa (Cтивeн Ян), сына могущественного супергероя Онми-мена (Дж. K. Cиммoнc)

Постеры сериала «Неуязвимый»
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