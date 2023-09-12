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«Неуязвимый» и его атомная подружка на свежих кадрах второго сезона

Один из самых ожидаемых сериальных возвращенцев этого года — анимационный супергеройский экшен «Неуязвимый» — готовится порадовать зрителей свежими эпизодами в конце осени. А портал участвующий в промо-кампании проекта портал Entertainment Weekly порадовал эксклюзивными кадрами из продолжения. Премьера второго сезона состоится на Amazon 3 ноября.

Фантастический экшен от сценаристов Сета Рогена и Эвана Голдберга по одноимённой серии комиксов Роберта Киркмана продолжит рассказывать историю юного супергероя Марка Грэйсона (Стивен Ян) и его невероятных приключений.

Кадры из сериала «Неуязвимый» Кадры из сериала «Неуязвимый»
Теги
ГалереяНеуязвимый
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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