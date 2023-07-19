«Неуязвимый» показал постер своего второго сезона

В январе создатели анимационного сериала «Неуязвимый» порадовали заждавшихся зрителей условным тизером второго сезона, и очередного промо-обновления пришлось ждать целых полгода. Вот, дождались — в сети появился официальный постер продолжения многосерийной супергероики с рейтингом R. Не исключено, что в рамках грядущего Comic Con представят наконец и трейлер.

Автор одноимённого комикса-первоисточника Роберт Киркман и остальная творческая команда божатся, что успеют выпустить новые эпизоды на Amazon до конца года. Остаётся верить им на слово. Убить время можно за рассматриванием плаката, на котором яблоку негде упасть — художники попытались уместить на нём всех более или менее важных для повествования действующих лиц.