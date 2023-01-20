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«Неуязвимый» сообщает дату выхода второго сезона

Марк Грэйсон (Стивен Ян) пытается оправдаться за своё очень долгое отсутствие. Стриминговый сервис Amazon выкатил мощно заряженный метаюмором тизер второго сезона анимационного экшена «Неуязвимый».

Авторы поиронизировали над собственной нерасторопностью в работе над продолжением и заставили главного героя объясняться перед зрителями, адвокатом которых выступает приятель Неуязвимого — инопланетянин Аллен (Сет Роген).

Самый главный вопрос при этом остаётся не то чтобы совсем без ответа, просто точным его никак не назовёшь. Итак, второй сезон адаптации знаменитого комикса Роберта Киркмана пожалует на цифровую платформу ближе к концу года.

Уселись и ждём.

Теги
ВидеоНеуязвимый
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Источник фотографий: Depositphotos

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