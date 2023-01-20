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«Неуязвимый» Роберта Киркмана возвращается с первым кадром второго сезона

Наконец-то официальные соцсети анимационного экшена «Неуязвимый» смогли порадовать поклонников комикса Робера Киркмана и его адаптации первым визуальным обновлением — в сети опубликован первый официальный кадр из второго сезона c Марком Грэйсоном (Стивен Ян) и инопланетянином Алленом (Сет Роген).

Видимо, где-то там не за горами и анонс хотя бы приблизительной даты возвращения совсем недетского по накалу драмы и жестокости мультсериала на экраны.

Кадры из сериала «Неуязвимый»

Анимационный боевик Amazon с рейтингом R рассказывает о школьнике Марке Грэйсоне (Ян) — сыне величайшего супергероя планеты Омни-мена (Дж. К. Симмонс). Отметив 17-летие, Марк и сам обретает сверхспособности, попутно выясняя, что наследие отца может оказаться не таким уж героическим, как принято считать.

Шоураннером выступает Саймон Расиоппа («Юные титаны»); он же наряду с Киркманом числится исполнительным продюсером сериала.

Теги
Неуязвимый
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Комиксы
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Источник фотографий: Depositphotos

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