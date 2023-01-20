«Чужестранка» продлена на восьмой сезон

Сага о семействе Фрейзеров подходит к концу. Кабельный канал Starz продлил фантастическую драму «Чужестранка» с Катриной Балф и Сэмом Хьюэном в главных ролях на восьмой сезон, который станет для сериала заключительным.

Пока неясно, как в десятисерийной восьмой телеглаве адаптации романов Дианы Гэблдон уместят оставшийся литературный материал — восьмую, девятую и десятую (финальную) книги серии. Эти вопросы стоит адресовать нынешнему шоураннеру проекта Мэттью Б. Робертсу.

Впрочем, многочисленных верных поклонникам просят не расстраиваться из-за новостей о завершении «Чужестранки», ведь кабельный канал официально запустил в разработку сиквел драмы под названием «Кровь моей крови» о родителях Джейми Фрейзера.