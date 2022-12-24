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Клэр на эшафоте — вышел тизер седьмого сезона «Чужестранки»

Сны не только возвращают нас в прошлое, но и показывают нам будущее. Кабельный канал Starz опубликовал тизер седьмого сезона фантастической драмы «Чужестранка» с Катриной Балф и Сэмом Хьюэном в главных ролях. Продолжение многосерийного хита стартует на малых экранах летом 2023-го. Точной датой премьеры седьмой сезон обзаведётся позже.

Свежие эпизоды семейной саги охватят драматические события из оставшейся части шестого романа «Дыхание снега и пепла» и события седьмой книги «Эхо прошлого». Экранизация книжной серии Дианы Гэблдон руководит шоураннер Мэттью Б. Робертс («Каприка»).

Теги
ВидеоЧужестранка
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Источник фотографий: Depositphotos

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