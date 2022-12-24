Прилучный и Розанова возвращаются к своим обязанностям в трейлере второго сезона «Предпоследней инстанции»

Они обещают исправить ошибку, а вместо этого снимают второй сезон. Отечественный видеосервис Okko презентовал промо-материалы второго сезона мистической комедии «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой в главных ролях. Продолжение истории стартует 1 января.

Во втором сезоне Максим (Прилучный) возглавляет Управление по распределению душ (УПРД). Особое учреждение работает без сбоев, пока не случается странный сбой и души в обход УПРД начинают попадать в Ад вместо Рая. Дело нечисто, и в сбое наверняка виноват Дьявол, с которым и предстоит разбираться главным героям.

Во втором сезоне также снимаются Фёдор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Павел Комаров, Екатерина Васильева, Денис Синявский, Яна Кошкина, Сергей Епишев и Мария Преснякова.

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