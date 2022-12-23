Достать мечи! Постер второго сезона «Викингов: Вальхаллы»

Главные мечники отметились на свежем постере приключенческого экшена «Викинги: Вальхалла». Плакат, посвящённый второму сезону сериала, напоминает, что многосерийный сиквел «Викингов» вернётся на стриминговый сервис Netflix с новыми эпизодами 12 января.

«Вальхалла» рассказывает о приключениях молодых северных воинов, которые как раз и засветились на новом постере: легендарного исследователя Лейфа Эрикссона (Сэм Корлетт), его своенравной сестры Фрейдис Эриксдоттир (Фрида Густавссон) и честолюбивого скандинавского правителя Харальда Хардрада (Лео Сатер). В продолжении в сюжете появятся древние славяне по версии Netflix.