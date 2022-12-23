 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Информация о прибыльности «Чёрного Адама» оказалась фейком от Дуэйна Джонсона Девушки из NMIXX смотрятся странно в новых платьях от Loewe (много фото) Фиаско «Колец власти»: агрегатор Metacritic составил топ лучших сериалов 2022 года Голая и связанная «Непослушная» пассия Александра Петрова на первом постере эротической драмы О пользе пистолетов: немного геймплея Amnesia: The Bunker
• • •
 
СЕРИАЛЫ
98

Достать мечи! Постер второго сезона «Викингов: Вальхаллы»

Главные мечники отметились на свежем постере приключенческого экшена «Викинги: Вальхалла». Плакат, посвящённый второму сезону сериала, напоминает, что многосерийный сиквел «Викингов» вернётся на стриминговый сервис Netflix с новыми эпизодами 12 января.

Постеры сериала «Викинги: Вальхалла»

«Вальхалла» рассказывает о приключениях молодых северных воинов, которые как раз и засветились на новом постере: легендарного исследователя Лейфа Эрикссона (Сэм Корлетт), его своенравной сестры Фрейдис Эриксдоттир (Фрида Густавссон) и честолюбивого скандинавского правителя Харальда Хардрада (Лео Сатер). В продолжении в сюжете появятся древние славяне по версии Netflix.

Теги
ГалереяВикинги: Вальхалла
Комментарии

Ещё на эту тему

+Северяне ищут лучшей жизни в трейлере второго сезона «Викингов: Вальхаллы» 1Второй сезон «Викингов: Вальхаллы» показывает свои первые кадры

Тоже интересно

35«50 оттенков серого» с Петровым — стартовали съёмки эротической мелодрамы «Непослушная» (фото) 5Горячая школьница Сидни Суини и парящий главный злодей — появились свежие фото со съёмок «Мадам Паутины» 49Дженнифер Лоуренс жалеет, что снялась в «Пассажирах» 12В работу запущена экранизация Death Stranding 2Утечка из документов Microsoft намекает на дату выхода GTA VI

Далее на КГ

0
КГ играет: Evil West, часть 5
 6
Ради успеха «Флэша» с Эзрой Миллером студия готова пойти на очень затратные шаги
 0
«Неудачливая ведьма» — второй тизер экранизации детских книг
 3
ЕВА-509: Запретная романтика и мазохизм
 28
Парад кринжа: Гоша Куценко и Кристина Орбакайте в трейлере комедии «Любовь-Морковь. Восстание машин»
 1
Трейлер с деталями геймплея One Piece Odyssey
 32
Лучшие и худшие фильмы 2022 года — выбираем победителей
 1
По колено в костях: Крис Пайн, Мишель Родригес и Реге Пейдж проходят уровень в подземелье (фото)
 1
Стартовала зимняя распродажа в Steam и голосование за лучшие игры
 19
Джеймс Ганн опроверг уход Галь Гадот из DC
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Знаменитые галлы, Цезарь и эпичные сражения в свежем трейлере комедии «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»
 
Кино Хоакин Феникс впал в детство на афише фильма «Бу боится» от режиссёра Ари Астера
 
Кино Воинственная Ольга Куриленко сражается с римлянами в историческом боевике «Боудика» (фото)
 
Кино Бенуа Блан — гей. Райан Джонсон делится совершенно лишней информацией о детективе «Достать ножи»
 
Игры Вид от третьего лица, релиз на Mac и Switch: подробности дополнения для Resident Evil Village
 
Патрик Стюарт и его новый враг Вадик в трейлере третьего сезона «Звёздного пути: Пикара»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 547: Конец Снайдервёрса, «Фабельманы», «Банши Инишерина»
 
1Ноль кадров в секунду – 453: Кратос-рассказчик
 
3ЕВА – 509: Запретная романтика и мазохизм
 
4Телеовощи – 475: Шатание иерархии
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 546: Переполох в DC, «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Освобождение», «Сердце пармы»
 
5Ноль кадров в секунду – 452: Самый чёрный город Франции
 
 
12ЕВА – 508: Лирический Токарев
 
46Телеовощи – 474: Мутный карлик
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 545: «Либерея», норвежский «Тролль» и куча трейлеров
 
6Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru