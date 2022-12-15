 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Брендан Фрейзер и компания путешествуют во времени в трейлере четвёртого сезона «Рокового патруля» Девушки из NMIXX смотрятся странно в новых платьях от Loewe (много фото) Blackpink — артисты года по версии TIME (фото) Marvel показало варианты злодеев для новой серии Паука-Гвен Озвучивший Кота в сапогах Антонио Бандерас намекнул на «Шрека 5»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
99

Северяне ищут лучшей жизни в трейлере второго сезона «Викингов: Вальхаллы»

Удача сопутствует смелым. Стриминговый сервис Netflix показал трейлер второго сезона приключенческого эпика «Викинги: Вальхалла», где расскажет о дальнейших странствиях главных героев. Свежие эпизоды проекта от шоураннера Джеба Стюарта выйдут на цифровой платформе 12 января.

«Вальхалла» продолжает традицию «Викингов» и рассказывает о приключениях молодых северных воинов — легендарного исследователя Лейфа Эрикссона (Сэм Корлетт), его своенравной сестры Фрейдис Эриксдоттир (Фрида Густавссон) и честолюбивого скандинавского правителя Харальда Хардрада (Лео Сатер).

И постер с главным трио:

Постеры сериала «Викинги: Вальхалла»
Теги
ВидеоВикинги: Вальхалла
Комментарии

Ещё на эту тему

1Второй сезон «Викингов: Вальхаллы» показывает свои первые кадры

Тоже интересно

0Очень красивые участницы Le Sserafim сияют на тизер-фото к дебюту в Японии 6Проклятая монахиня нашла свою первую жертву: актрису из сериала «Эйфория» 0Новые детали и демонстрация Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key 2«Судзуме, закрывающая двери» — сборы за первые три дня аниме-фильма от режиссёра-сценариста «Твоего имени» и «Дитя погоды» 19Второй сезон «Властелина колец. Колец власти» отправился на съёмки

Далее на КГ

2
«Не будь тряпкой» — Эмили Блант рассказала о мудром совете Тома Круза на съёмках «Грани будущего»
 0
Празднуем снежное Рождество с Super Junior (видео)
 2
Всемогущий злодей из Secret Wars возвращается, чтобы переписать вселенную Marvel
 2
Гамора и Звёздный Лорд снова вместе на первом кадре «Стражей галактики 3»
 0
«Кайдзю №8» — тизер аниме, основанного на популярной манге, показывает главного героя
 0
Не только пятому сезону аниме-сериала, но и третьему игровому фильму по манге «Царство» быть
 2
Metacritic назвал худшие игры 2022 года
 0
Человек-паук напоминает: Санта-Клаус — самый могущественный мутант Marvel
 2
Железный человек наставляет новейшую героиню MCU
 1
«Безымянные воспоминания» — анонс и тизер фэнтези-романтики про проклятого принца и ведьму
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Солдатик, Хоумлендер и Билли Бутчер резвятся на съёмках третьего сезона «Пацанов» (видео)
 
Кино Марго Робби во всей красе на афише криминальной комедии «Амстердам»
 
Игры Стволы, монстры и аномалии в геймплейном трейлере Pioner, идейном продолжателе серии S.T.A.L.K.E.R.
 
Кино Кинокомиксы до фашизма доведут — автор «Хранителей» Алан Мур о супергероике на экране
 
«Ведьмак» обновил свою хронологию (фото)
 
Кино Миледи Ева Грин и Атос Венсан Кассель на съёмках «Трёх мушкетёров», но явно не в графском парке (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Ноль кадров в секунду – 452: Самый чёрный город Франции
 
 
4ЕВА
 
 
46Телеовощи – 474: Мутный карлик
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 545: «Либерея», норвежский «Тролль» и куча трейлеров
 
6Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду – 451: Кадры против God of War: Ragnarök, продолжение
 
 
14ЕВА – 507: Задолбака-сан
 
8Телеовощи – 473: Душные овощи
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 544: Квентин Тарантино наехал на Marvel, рождественские «Стражи Галактики», «Преступница Эмили»
 
2Ноль кадров в секунду – 450: В две бороды
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru