Северяне ищут лучшей жизни в трейлере второго сезона «Викингов: Вальхаллы»

Удача сопутствует смелым. Стриминговый сервис Netflix показал трейлер второго сезона приключенческого эпика «Викинги: Вальхалла», где расскажет о дальнейших странствиях главных героев. Свежие эпизоды проекта от шоураннера Джеба Стюарта выйдут на цифровой платформе 12 января.
«Вальхалла» продолжает традицию «Викингов» и рассказывает о приключениях молодых северных воинов — легендарного исследователя Лейфа Эрикссона (Сэм Корлетт), его своенравной сестры Фрейдис Эриксдоттир (Фрида Густавссон) и честолюбивого скандинавского правителя Харальда Хардрада (Лео Сатер).
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И постер с главным трио:
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