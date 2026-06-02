Новые сериалы недели: «Мыс страха» с Хавьером Бардемом и Эми Адамс

Понедельник, 1 июня
Среда, 3 июня
фэнтези, комедия
В ролях Мэттью Мерсер, Эшли Джонсон, Лора Бэйли, Лиам О'Брайен, Мариша Рэй, Трэвис Уиллингэм
Мультсериал, основанный на популярном Twitch-шоу Critical Role, где несколько популярных актёров озвучания весело играют в D&D.
Пятница, 5 июня
В ролях Хавьер Бардем, Эми Адамс
Счастливая супружеская пара сталкивается с угрозой, когда из тюрьмы выходит известный убийца из их прошлого, Макс Кэди, который жаждет мести.
Оригинальный «Мыс страха» с Робертом Дениро вышел в 1991 году, а теперь Apple решил его перезапустить в виде сериала. Надо отдать стримингу должное, актёров подобрали на славу — Хавьер Бардем и Эми Адамс и вместе, и по отдельности позволяют надеяться на достойный результат.
детектив, драма
В ролях Джон Хэмм, Аманда Пит, Оливия Манн, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall
Пока второй сезон подходит к концу, съёмки третьего уже официально стартовали. Из новых лиц — Мишель Монахэн, по-видимому, новый любовный интерес Джона Хэмма.
Воскресенье, 7 июня
мистика, драма, триллер
В ролях Джейкоб Андерсон, Сэм Рид, Эрик Богосян, Крис Стак, Кэлин Колман, Виктория Харрис
Создатель Ролин Джонс
Двухсотлетний вампир Луи де Пон дю Лак рассказывает журналисту Дэниэлу Моллою историю своей жизни, знакомства с вампиром Лестатом де Лионкуром, убедившим главного героя стать его бессмертным компаньоном.
Сериал «Интервью с вампиром» оказался опытом не слишком удачным, но зрителям зашло. Видимо, поэтому создатели решили ещё более расширить вселенную. Чисто технически, «Вампир Лестат» — не третий сезон, а уже совершенно новый сериал. Теперь в центре сюжета именно герой Сэма Рида, который рассказывает собственную версию своей истории.
