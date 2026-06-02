КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» обзавёлся новым постером с основными персонажами Битвы киллеров и много нереалистичного экшена в трейлере комедийного боевика «Дни Сакамото» В сериале Николаса Кейджа «Человек-паук Нуар» появится свой Песочный человек GTA VI выйдет в ноябре: глава Take-Two подтвердил дату и анонсировал летний маркетинг
• • •
 
СЕРИАЛЫ
303

Новые сериалы недели: «Мыс страха» с Хавьером Бардемом и Эми Адамс

Источник: Apple TV

Понедельник, 1 июня

 
Конец сериала×
HBO
Эйфория Euphoria

драма

В ролях Зендая, Сторм Рейд, Эрик Дэйн, Мод Апатоу, Брайан Брадли, Ангус Клауд

Создатель Сэм Левинсон

Сериал, сделавший звёздами Зендею, Сидни Суини и Джейкоба Элорди официально подошёл к концу.

Видео

 
Конец сезона1
AMC
Дерзость The Audacity

В ролях Билли Магнуссен, Сара Голдберг, Зак Галифианакис, Люси Панч, Саймон Хелберг, Роб Корддри

Комедия с Билли Магнуссеном и Заком Галифианакисом была принята зрителями очень прохладно, тем не менее получила продление на второй сезон.

Видео

Среда, 3 июня

 
Сезон4
Amazon Prime Video
Легенда о Vox Machina The Legend of Vox Machina

фэнтези, комедия

В ролях Мэттью Мерсер, Эшли Джонсон, Лора Бэйли, Лиам О'Брайен, Мариша Рэй, Трэвис Уиллингэм

Мультсериал, основанный на популярном Twitch-шоу Critical Role, где несколько популярных актёров озвучания весело играют в D&D.

Видео

Пятница, 5 июня

 
Премьера+
Apple TV+
Мыс страха Cape Fear

В ролях Хавьер Бардем, Эми Адамс

Счастливая супружеская пара сталкивается с угрозой, когда из тюрьмы выходит известный убийца из их прошлого, Макс Кэди, который жаждет мести.

Оригинальный «Мыс страха» с Робертом Дениро вышел в 1991 году, а теперь Apple решил его перезапустить в виде сериала. Надо отдать стримингу должное, актёров подобрали на славу — Хавьер Бардем и Эми Адамс и вместе, и по отдельности позволяют надеяться на достойный результат.

Видео

 
Конец сезона2
Apple TV+
Друзья и соседи Your Friends and Neighbors

детектив, драма

В ролях Джон Хэмм, Аманда Пит, Оливия Манн, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall

Пока второй сезон подходит к концу, съёмки третьего уже официально стартовали. Из новых лиц — Мишель Монахэн, по-видимому, новый любовный интерес Джона Хэмма.

Видео

Воскресенье, 7 июня

 
Сезон3
AMC
Интервью с вампиром Interview With The Vampire

мистика, драма, триллер

В ролях Джейкоб Андерсон, Сэм Рид, Эрик Богосян, Крис Стак, Кэлин Колман, Виктория Харрис

Создатель Ролин Джонс

Двухсотлетний вампир Луи де Пон дю Лак рассказывает журналисту Дэниэлу Моллою историю своей жизни, знакомства с вампиром Лестатом де Лионкуром, убедившим главного героя стать его бессмертным компаньоном.

Сериал «Интервью с вампиром» оказался опытом не слишком удачным, но зрителям зашло. Видимо, поэтому создатели решили ещё более расширить вселенную. Чисто технически, «Вампир Лестат» — не третий сезон, а уже совершенно новый сериал. Теперь в центре сюжета именно герой Сэма Рида, который рассказывает собственную версию своей истории.

Видео

Комментарии

