Неделя сериалов на КГ — главные новости 25–31 мая

Съёмки четвёртого сезона фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» стартуют в начале 2027 года. Похоже его создатели смогут реализовать первоначальный план на пять сезонов.

Создателям хоррора «Городок» нужно ещё два сезона, чтобы ответить на все вопросы сериала. Проект с Альфредом Молиной в одной из главных ролей пока не продлили.

Истребление людей драконами идёт с огоньком в финальном трейлере третьего сезона «Дома Дракона». И у всех очень сложные лица.

Все говорят про «Тайный город» в тизере новой экранизации фэнтези Вадима Панова. В актёрском составе Милош Бикович, Олег Савостюк и Юрий Колокольников.

Непростой сыщик Колин Фаррелл возвращается в трейлере второго сезона сериала «Шугар». Ему опять нужно больше всех.

Комедия «Седьмой игрок» про тренера по фигурному катанию во главе хоккейного клуба получила новый постер. Антон Лапенко и его подопечные.