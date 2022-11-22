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Второй сезон «Викингов: Вальхаллы» показывает свои первые кадры

Боевые северяне готовятся к своему неминуемому возвращению. В сети появились первые кадры из второго сезона псевдоисторической саги «Викинги: Вальхалла». Продолжение из восьми эпизодов появится на стриминговом сервисе Netflix 12 января.

Условный сиквел «Викингов» рассказывает о странствиях к английским берегам молодых северных воинов — легендарного исследователя Лейфа Эрикссона (Сэм Корлетт), его своенравной сестры Фрейдис Эриксдоттир (Фрида Густавссон) и честолюбивого скандинавского правителя Харальда Хардрада (Лео Сатер).

Кадры из сериала «Викинги: Вальхалла» Кадры из сериала «Викинги: Вальхалла» Кадры из сериала «Викинги: Вальхалла» Кадры из сериала «Викинги: Вальхалла»
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ГалереяВикинги: Вальхалла
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