«Властелин колец. Кольца власти» хранит наследие Толкина — так утверждает видеоролик о создании сериала

Если вы не прониклись величием сериала «Властелин колец. Кольца власти» даже после просмотра всего первого сезона, вам призваны помочь не только замечательные комментарии актёрского состава о расширении инклюзивности проекта, но и, например, до сих пор выпускаемые дополнительные материалы.

Потоковый сервис Amazon намедни выпустил эксклюзивный видеоролик, повествующий о создании фэнтези-приквела, где шоураннеры и участники каста рассказывают, как же они любят Средиземье и всё, что с ним связано. Ну и угрожают, конечно, не без этого: мол, в первом сезоне мы ведь только по поверхности поскребли. В продолжении наверняка как следует углубятся — не иначе, чтобы нащупать пресловутое дно.