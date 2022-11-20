Тёмный эльф из приквела «Властелина колец» надеется на усиление инклюзивности во втором сезоне

Премьерный сезон эпического фэнтези «Властелин колец: Кольца власти» так и не сумел похвастаться эпичностью зрительских просмотров, но съёмочная команда в поте лица трудится над тем, чтобы нынче снимаемый в Великобритании второй сезон изменил ситуацию к лучшему. Тем более что поправить положение дел совсем несложно — нужно просто продолжать широко шагать по дороге инклюзивности.

Участник основного актёрского состава Исмаэль Крус Кордова — тёмный эльф Арондир — рассказал Variety, куда проекту предпочтительнее двигаться, дабы раз и навсегда покорить максимально широкую аудиторию.

Я считаю, это только начало. Думаю, было бы непростительно останавливаться на достигнутом. Ведь мы получаем так много любви от фанатов. Зрители переодеваются в Арондира, шлют нам свою любовь, рисуют фан-арты и говорят: «Мы с вами. Мы знаем, сколько негатива вы получаете, поэтому мы заполним ваши почтовые ящики позитивом». Наш каст изменил историю, и за всем этим стоит мощное движение.

Недаром говорят, что эльфы живут в удивительном, благословенном мире, оторванным от нашей с вами грубой реальности. Но вдруг мы ошибаемся? Посмотрим, насколько мощной волной позитива затопит второй сезон прогрессивного фэнтези, когда он доберётся до экранов.