Встречайте горячую спутницу Пятнадцатого Доктора Шути Гатвы из «Доктора Кто»

Шокирующие новости поступают из стана обновившегося «Доктора Кто». Неужто трансгендер Роуз (Ясмин Финни) не претендует на роль спутницы? Оказывается, нет. Официальный сайт сериала сообщает, что почётную миссию сопровождать легендарного героя в его сумасшедших странствиях досталась Милли Гибсон, которая сыграет Руби Сандэй, компаньонку Пятнадцатого Доктора (Шути Гатва)

Вот они, голубки:

Напомним, что новый сезон приключенческой фантастики предваряют три спецэпизода, где к роли Доктора ненадолго вернулся Дэвид Теннант, который сыграет его Четырнадцатую ипостась. Сериалом нынче заведует возрождавший франчайз в начале 2000-х шоураннер Рассел Т. Дэвис.