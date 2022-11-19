Стражи галактики и Джеймс Ганн дают жару на съёмках «Праздничного спецэпизода» (видео)

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал душевный видеоролик о создании праздничного спецэпизода «Стражей галактики», который и без дополнительной рекламы давно «продан» зрителям уже хотя бы потому что поклонников у компании космических приключенцев хватает.

Тем не менее никто не откажется от свежего контента в виде уютной фичуретки с парочкой новых кадров. Целиком 44-минутный эпизод выходит на цифровой платформе 25 ноября.

В ролике сценарист и постановщик Джеймс Ганн, капитан команды Стражей Крис Пратт, а также глава Marvel Studios Кевин Файги рассказывают о рождественской истории.