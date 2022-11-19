 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Ядовитый Плющ убивает и съедает классического злодея DC Суперженщина Кейт Бекинсейл на первом кадре экшена «Чёрная канарейка» Издательство Titan Comics анонсировало творческую команду нового комикса о Конане-варваре Дженнифер Лоуренс жалеет, что снялась в «Пассажирах» В команде «Властелина колец. Колец власти» есть специалист по птичьему помёту
СЕРИАЛЫ
200
 
Прямая ссылка на новость:

Стражи галактики и Джеймс Ганн дают жару на съёмках «Праздничного спецэпизода» (видео)

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал душевный видеоролик о создании праздничного спецэпизода «Стражей галактики», который и без дополнительной рекламы давно «продан» зрителям уже хотя бы потому что поклонников у компании космических приключенцев хватает.

Тем не менее никто не откажется от свежего контента в виде уютной фичуретки с парочкой новых кадров. Целиком 44-минутный эпизод выходит на цифровой платформе 25 ноября.

В ролике сценарист и постановщик Джеймс Ганн, капитан команды Стражей Крис Пратт, а также глава Marvel Studios Кевин Файги рассказывают о рождественской истории.

Теги
ВидеоСтражи галактики: Праздничный спецэпизод
Комментарии

Ещё на эту тему

1Дракс и Мантис в праздничных нарядах на промо-постере спецэпизода «Стражей галактики» 11Легендарный Кевин Бейкон и компания в трейлере спецэпизода «Стражей галактики» 1Дракс, Мантис и камео из «Вечных» на закадровых фото спецэпизода «Стражей галактики»

Тоже интересно

36Сидни Суини согласилась стать космическим секс-символом в ремейке «Барбареллы» 5«Блич: Тысячелетняя кровавая война» — новый трейлер и другие подробности экранизации финальной арки 14Хью Джекман и его бицепсы — актёр приступил к тренировкам для «Дэдпула 3» (фото) 0Бывшие участницы IZ*ONE устроят шабаш на музыкальных шоу (много фото) 9Не его уровень: Дуэйн Джонсон не хочет иметь ничего общего с «Шазамом»

Далее на КГ

1
Зои Кравиц рассказала о возможности съёмок третьего сезона «Большой маленькой лжи»
 1
Крутой дед Харрисон Форд на промо фильма «Индиана Джонс 5»
 8
Археолог в самом расцвете сил: первый кадр из фильма «Индиана Джонс 5»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Чёрная Пантера: Ваканда навеки»
 0
«Маньяк Дзюндзи Ито: Жуткие японские истории» — второй промо-ролик хоррор-антологии
 0
«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан» — четвёртый трейлер аниме-сериала
 1
«Эндо и Кобаящи в прямом эфире комментируют злодейку» — дата премьеры и новый трейлер аниме
 1
Трейлер пошаговой стратегии Solium Infernum предлагает захватить ад
 4
Новый ролик Atomic Heart посвящён разбору врагов на запчасти
 2
Первый тизер и подробности The Dark Pictures: Directive 8020
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Трек Fearless группы Le Sserafim набрал больше 100 миллионов прослушиваний на Spotify
 
Девушки из (G)I-DLE обнажились для промо нового альбома
 
«Андор» — 1x08–10
 
Кино Актёры из сериала «Властелин колец: Кольца власти» расползаются по другим фильмам
 
«Женщина для Трампа» — Оливия Кук рассказала о создании Алисенты в «Доме Дракона»
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 24–30 октября
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
7Ноль кадров в секунду – 448: Подарки Джорджио Торрентино
 
 
1ЕВА – 504: Таргарианить сестру
 
3Телеовощи – 470: Раскольников и Муму
 
1Ноль кадров в секунду – 447: Геймплей на блокноте
 
 
3ЕВА – 503: Хороший, милый геноцид
 
2Телеовощи – 469: Чудо-мужик!
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 540: «Варвар», «На Западном фронте без перемен», трэш от Нила Маршалла, новый глава DC
 
0Ноль кадров в секунду – 446: Разрешение на съёмку
 
8ЕВА – 502: Зовите дрессировщика
 
2Телеовощи – 468: Бисексуальный кастинг
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru