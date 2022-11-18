Зои Кравиц рассказала о возможности съёмок третьего сезона «Большой маленькой лжи»

В далёком 2017 году «Большая маленькая ложь» стала хитом HBO и получила продление на второй сезон — финальная серия вышла в 2019 году, и с тех пор о сериале ничего не было слышно, пока Зои Кравиц не внесла ясность относительно будущего проекта.

Мы долго обсуждали возможность съёмок третьего сезона, но к сожалению, наш невероятный режиссёр Жан-Марк Валле скончался в прошлом году, это было душераздирающим событием. Невозможно представить сериал без него. Его видение было для проекта определяющим, так что очень жаль, но проект завершён. Зои Кравиц

Сериал по одноимённому роману Лианы Мориарти рассказывал о том, что маленький калифорнийский город таит в себе очень большие секреты. Помимо Зои Кравиц, в сериале раскрывались истории героинь, которых сыграли Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман и Лора Дерн. Во втором сезоне этот и без того беспроигрышный каст усилила Мэрил Стрип.