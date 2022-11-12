 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Рецензия и отзывы на фильм «На Западном фронте без перемен» Наследница Тони Старка красуется в своём суперкостюме в свежем тизере «Чёрной Пантеры 2» Дженнифер Лоуренс жалеет, что снялась в «Пассажирах» Мишель Йео и компания на фоне красивых пейзажей в тизер-трейлере «Ведьмака: Происхождения» Ослепший Нагиев дерётся с медведем в трейлере экшен-триллера «На ощупь» Сарика Андреасяна
1
СЕРИАЛЫ
338
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Создатель «Андора» написал вступительную сцену в борделе, чтобы проверить Disney на прочность

Источник: Disney+

Одной из отличительных черт «Андора» стали нетипичные для вселенной «Звёздных войн» бытовые моменты. Персонажи ходят в бары, занимаются сексом, не стесняются в выражениях, берут друг у друга в долг — словом, ведут себя как обычные люди. И всё же сериал выходит на Disney+, что вносит некоторые ограничения в стремление быть приземлёнными ребятами в далёкой-далёкой галактике. Создатель проекта Тони Гилрой рассказал, что написал сцену в борделе для того, чтобы проверить, насколько Disney даст ему разгуляться в своём видении проекта.

Есть вещи, которые мы не можем показать, существуют определённые рамки и опыт прошлых проектов. Нельзя демонстрировать секс, слишком кровавые сцены насилия. Мы скованны в своих действиях. Наши возможности ограничены. Мы не можем показать то, что хотели бы, но и без этого хороши.

Я написал её (сцену в борделе) как вызов. Первые три эпизода я закончил ещё до того, как оказаться в сценарной. Мы приближались к сотрудничеству с Disney на цыпочках. Получится ли реализовать эпизод или он так и останется просто наработкой? Я был настроен примерно так: «Эй, ребята, вот моё видение. Вы принимаете его?» Потому что в нём есть небольшой вызов.

 
Тони Гилрой

То ли удушающие тиски Империи оказались не такими уж удушающими, то ли Тони Гилрой мастерски научился маскировать проект для условного HBO под проект для всей семьи, но всё получилось — «Андор» стал самым успешным сериалом по киновселенной «ЗВ» эпохи Disney со времён «Мандалорца».

Ранее Гилрой рассказал, кто будет снимать второй сезон «Андора».

Теги
Андор
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

+Джон Гилрой рассказал о формировании образа Андора для приквела «Изгоя-один» 5Тони Гилрой рассказал, кто будет снимать второй сезон «Андора» 15Наёмники в далёкой-далёкой галактике — «Андор» обошёл по просмотрам «Мандалорца»

Тоже интересно

9Аня Тейлор-Джой объявила о завершении съёмок приквела «Безумного Макса: Дороги ярости» (фото) 0«Ледяной парень и его крутая коллега» — дата премьеры и новый промо-ролик романтической комедии 9Воображаемая подружка Джокера собирается вернуться во второй части 14Звезда сыграет звезду: Аарон Тейлор-Джонсон попал в каскадёрский экшен к Райану Гослингу и Эмили Блант 12Лена Хиди и Ник Фрост отправятся отдыхать на остров маньяков

Далее на КГ

0
Режиссёр комедии «Странный: История Эла Янковича» уже пристроился к другому юмористическому проекту
 0
У NMIXX выйдет «рождественский» сингл (фото)
 5
Фантастические твари и Сигурни Уивер в новой роли на свежих кадрах «Аватара 2»
 0
«Андор» — 1x08–10
 15
Кувейт лишил «Чёрную пантеру 2» лесбийского поцелуя и кое-чего ещё
 9
Джеймс Ганн пообещал сделать DC великой
 1
Симу Лю рассказал о сиквеле «Шан-Чи» и том, как долго пробудет в MCU
 0
КГ играет: The Banner Saga 3, часть 2
 1
«Старшая карта» — трейлер и другие подробности оригинального аниме про азартные игры и суперспособности
 4
Солдатик Дженсен Эклс показывает, что с ним лучше не шутить, на фото со съёмок «Пацанов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Непобедимый Дуэйн Джонсон мощно хлопает в ладоши в свежем тизере «Чёрного Адама»
 
Алая ведьма, Росомаха, Дэдпул и другие вторгаются на обложки комиксов по «Планете обезьян»
 
Безумие продолжается в трейлере шестого сезона «Рика и Морти»
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 10–16 октября
 
Игры КГ играет: WorldBox
 
«Игра престолов» обогнала «Дом Дракона» по просмотрам на стриминге
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 447: Геймплей на блокноте
 
 
2ЕВА – 503: Хороший, милый геноцид
 
2Телеовощи – 469: Чудо-мужик!
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 540: «Варвар», «На Западном фронте без перемен», трэш от Нила Маршалла, новый глава DC
 
0Ноль кадров в секунду – 446: Разрешение на съёмку
 
7ЕВА – 502: Зовите дрессировщика
 
2Телеовощи – 468: Бисексуальный кастинг
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 539: Мощь «Чёрного Адама», фильм Оливии Уайлд, «Рэймонд и Рэй»
 
3Ноль кадров в секунду – 445: Спермобиоз разума
 
10ЕВА – 501: (Не) скучающие божества
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru