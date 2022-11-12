Создатель «Андора» написал вступительную сцену в борделе, чтобы проверить Disney на прочность

Одной из отличительных черт «Андора» стали нетипичные для вселенной «Звёздных войн» бытовые моменты. Персонажи ходят в бары, занимаются сексом, не стесняются в выражениях, берут друг у друга в долг — словом, ведут себя как обычные люди. И всё же сериал выходит на Disney+, что вносит некоторые ограничения в стремление быть приземлёнными ребятами в далёкой-далёкой галактике. Создатель проекта Тони Гилрой рассказал, что написал сцену в борделе для того, чтобы проверить, насколько Disney даст ему разгуляться в своём видении проекта.

Есть вещи, которые мы не можем показать, существуют определённые рамки и опыт прошлых проектов. Нельзя демонстрировать секс, слишком кровавые сцены насилия. Мы скованны в своих действиях. Наши возможности ограничены. Мы не можем показать то, что хотели бы, но и без этого хороши. Я написал её (сцену в борделе) как вызов. Первые три эпизода я закончил ещё до того, как оказаться в сценарной. Мы приближались к сотрудничеству с Disney на цыпочках. Получится ли реализовать эпизод или он так и останется просто наработкой? Я был настроен примерно так: «Эй, ребята, вот моё видение. Вы принимаете его?» Потому что в нём есть небольшой вызов. Тони Гилрой

То ли удушающие тиски Империи оказались не такими уж удушающими, то ли Тони Гилрой мастерски научился маскировать проект для условного HBO под проект для всей семьи, но всё получилось — «Андор» стал самым успешным сериалом по киновселенной «ЗВ» эпохи Disney со времён «Мандалорца».

Ранее Гилрой рассказал, кто будет снимать второй сезон «Андора».