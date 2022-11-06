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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Тони Гилрой рассказал, кто будет снимать второй сезон «Андора»

Источник: Disney+

Шоураннер «Андора» Тони Гилрой назвал имена трёх режиссёров, от которых будет зависеть судьба продолжения самого мощного проекта во вселенной «Звёздных войн» эпохи Disney+. Галактическая ответственность пала на Ариэля Клеймана («Шершни»), Януса Меца («Настоящий детектив») и Алонсо Руиспаласиоса, работавшим с Диего Луной над сериалом «Нарки: Мексика».

Первый сезон «Андора» дело рук Тоби Хэйнса («Шерлок»), Бенджамина Карона («Корона») и Сюзанны Уайт («Поколение убийц»).

По последним данным, «Андор» обогнал по просмотрам «Мандалорца». Приквел «Изгоя-один» рассказывает историю трансформации наёмника, который со временем стал мыслить амбициознее и вместо мелкого подворовывания у Империи перешёл к краже чертежей Звезды Смерти.

Теги
Андор
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