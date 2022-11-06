Тони Гилрой рассказал, кто будет снимать второй сезон «Андора»

Шоураннер «Андора» Тони Гилрой назвал имена трёх режиссёров, от которых будет зависеть судьба продолжения самого мощного проекта во вселенной «Звёздных войн» эпохи Disney+. Галактическая ответственность пала на Ариэля Клеймана («Шершни»), Януса Меца («Настоящий детектив») и Алонсо Руиспаласиоса, работавшим с Диего Луной над сериалом «Нарки: Мексика».

Первый сезон «Андора» дело рук Тоби Хэйнса («Шерлок»), Бенджамина Карона («Корона») и Сюзанны Уайт («Поколение убийц»).

По последним данным, «Андор» обогнал по просмотрам «Мандалорца». Приквел «Изгоя-один» рассказывает историю трансформации наёмника, который со временем стал мыслить амбициознее и вместо мелкого подворовывания у Империи перешёл к краже чертежей Звезды Смерти.