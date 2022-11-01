Голливудский размах — Disney хочет улучшить «Доктора Кто»

После того, как BBC объявила о масштабном партнёрстве с Disney, в «Докторе Кто» произошёл ряд изменений. Везде, кроме Великобритании, сериал будет транслироваться на Disney+, у него уже изменился логотип (стал больше напоминать классический), но на фоне грядущих перемен это сущие мелочи. Последний отчёт The Telegraph даёт понять, что Disney помогает финансировать проект и может влиять на творческие решения, хотя, конечно, последнее слово остаётся за BBC.

Что касается планов, то в том же отчёте сказано, что Disney хочет превратить «Доктора Кто» в голливудский франчайз в американском стиле. Рассел Т. Дэвис, вспоминая об условно марвеловском концепте взаимосвязанных проектов, говорил, что делал так ещё до того, как это стало мейнтримом.

Не поспоришь. У «Доктора Кто» есть ряд спин-оффов вроде «Торчвуда», «Приключений Сары Джейн» или «Класса», но по большей части это аудиосериалы: «Галлифрей», «Дневник Ривер Сонг» и другие. Вероятно, перенести истории на большой экран не позволял бюджет, партнёрство с Disney может это исправить. Правда, может изменить и всё то, что делало «Доктора Кто» самобытным, но с этим уже блестяще справился экс-шоураннер сериала Крис Чибнелл, так что проект сейчас находится в состоянии, когда ему абсолютно нечего терять.

Недавно сериал вспоминали сразу три Доктора — Десятый и Четырнадцатый (Дэвид Теннант), Одиннадцатый (Мэтт Смит) и Пятнадцатый (Шути Гатва). Один не знал, как вернуться к культовому образу, второй отмечал огромное давление, которое оказывается на всех, кто находится в центре внимания проекта, а третий назвал величайшего злодея «Доктора Кто».