 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Леста Геймс Эдженси», ИНН 9705161726, ID #a-50345

Токен: F7NfYUJCUneLt1fq5F2b

   
В новом выпуске антологии про Чужих наглядно покажут хрупкость утопии Объявлены номинанты «Эмми 2024» Николас Кейдж наводит постапокалиптический ужас на постере фильма «Судная ночь в Аркадии» Красивая soulslike-метроидвания Mandragora обзавелась новыми видео и издателем Жёсткий дед: Marvel показало старого, но крутого Майлза Моралеса
• • •
 
СЕРИАЛЫ
186

Мутанты против роботов в отрывке из мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории» во вселенной «Погрома мутантов»

YouTube-канал стримингового сервиса Paramount+ опубликовал отрывок с Comic-Con из мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории». В ролике Черепашки сражаются с посланными за ними роботами.

В 2023 году вышел анимационный фильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». В нём были представлены новые версии Черепашек и связанных с ними персонажей. При бюджете в $ 70 млн мультфильм собрал $ 180,5 млн. Обещанный сиквел «Погрома мутантов» начнут показывать в кинотеатрах 9 октября 2026 года. В нём вернётся Шреддер, появившийся в финале картины. Но прежде на Paramount+ выйдет мультсериал из двух сезонов «Черепашки-ниндзя: Истории». Он будет мостиком между полнометражками.

В 12-серийном первом сезоне мутантам будет противостоять злодейка Бишоп. Премьера сезона состоится 9 августа.

 
Теги
Видео
Комментарии

Ещё на эту тему

3Появился новый ролик к мультсериалу «УдивЛа» по книгам соавтора цикла «Спайдервик. Хроники» 3Следующий анимационный сериал франчайза «Звёздные войны» уже в работе

Тоже интересно

7Даже критики не устояли перед Stellar Blade 4Сценарист сериалов «Воин» и «Банши» напишет сюжет для «Звёздных войн» режиссёра Шона Леви 13Китайские зрители с удовольствием посмотрят на «Падение империи» в кино 0Рецензия и отзывы на комикс «Тишка. Приключения Тишки и Робокошки» 2«Мыши-рокеры с Марса» вернутся этим летом

Далее на КГ

1
Дилогия Legacy of Kain: Soul Reaver получит ремастер?
 0
«Боевой петух» — анонс аниме про самого крутого кочета на планете
 7
Диво дивное да чудо чудное в первом тизере сериала «Последний богатырь. Наследие»
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 630: «Горизонты: Часть 1», «Тельма», полнометражные «24 часа», фильм про русских руферов
 3
Ноль кадров в секунду. Выпуск 536: Сапёр с топором
 2
К экранизации «Острых козырьков» присоединилась звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон
 10
«Дэдпул и Росомаха» уже ставит рекорды в прокате
 0
Манга «Клетки за работой» выйдет на русском языке в трёх книгах-омнибусах
 5
«Супермен и Лоис» — мрачный трейлер заключительного сезона сериала от канала The CW
 11
Это налёт! Неубиваемый Билл Скарсгард в экшен-отрывке ремейка «Ворона»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Арнольд Шварценеггер сразится с Керри-Энн Мосс во втором сезоне «Фубара»
 
Игры Четвёртое дополнение Age of Wonders 4: Eldritch Realms завершит первый цикл поддержки игры
 
Игры Неделя игр на КГ — главные новости 27 мая — 2 июня
 
Вышло лирическое видео к премьере второго сезона брутального мультсериала «Хит-Манки» по комиксам Marvel
 
Эрин Мориарти из «Пацанов» не волнует критика её внешности и радует феминизм в сериале
 
DC анонсировало «зелёный» кроссовер c Ядовитым плющом и Болотной тварью
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 630: «Горизонты: Часть 1», «Тельма», полнометражные «24 часа», фильм про русских руферов
 
4ЕВА
 
 
2Телеовощи – 558: У вас аколит
 
3Ноль кадров в секунду – 536: Сапёр с топором
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 629: «Гарфилд», «Байкеры», дизлайки «Гладиатора 2», чёрный Капитан Америка, новые сказки
 
2ЕВА – 590: (Не) реклама пива
 
1Телеовощи – 557: Шутки ниже сосиски
 
1Ноль кадров в секунду – 535: Берегите ваши уши
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 628: «Полицейский из Беверли-Хиллз 4», ужастик от лица маньяка, «Головоломка 2», «F1» с Брэдом Питтом
 
3ЕВА – 589: Канонизация грузовика-куна
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru