Мутанты против роботов в отрывке из мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории» во вселенной «Погрома мутантов»

YouTube-канал стримингового сервиса Paramount+ опубликовал отрывок с Comic-Con из мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории». В ролике Черепашки сражаются с посланными за ними роботами.

В 2023 году вышел анимационный фильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». В нём были представлены новые версии Черепашек и связанных с ними персонажей. При бюджете в $ 70 млн мультфильм собрал $ 180,5 млн. Обещанный сиквел «Погрома мутантов» начнут показывать в кинотеатрах 9 октября 2026 года. В нём вернётся Шреддер, появившийся в финале картины. Но прежде на Paramount+ выйдет мультсериал из двух сезонов «Черепашки-ниндзя: Истории». Он будет мостиком между полнометражками.

В 12-серийном первом сезоне мутантам будет противостоять злодейка Бишоп. Премьера сезона состоится 9 августа.