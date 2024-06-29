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Появился новый ролик к мультсериалу «УдивЛа» по книгам соавтора цикла «Спайдервик. Хроники»

На стриминговом сервисе Apple TV+ вышел анимационный сериал «УдивЛа» по книжной трилогии WondLa. Премьера мультсериала из семи эпизодов состоялась 28 июня. Над ним работала студия Skydance Animation («Удача»). К релизу YouTube-канал сервиса выпустил новый ролик к адаптации. В нём не только показывают сцены из мультсериала, но и Джанин Мейсон, озвучившая Еву, говорит про главную героиню истории.

Создателем оригинальных романов является Тони Дитерлицци, соавтор и художник книжной серии «Спайдервик. Хроники» (или «Хроники Спайдервика»). Два романа трилогии WondLa изданы на русском языке.

Адаптация рассказывает про девушку Еву, которая живёт в бункере под присмотром робота-смотрителя. После нападения на бункер Ева покидает убежище и выбирается на поверхность планеты, на которой она оказывается единственным человеком. Героиня отправляет в путешествие, чтобы отыскать новый дом и других людей. Но в этом путешествии она будет не одна.

 

В апреле на The Roku Channel выходил игровой сериал по циклу «Спайдервик. Хроники». А в августе на Paramount+ состоится премьера первого сезона мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории». У него есть трейлер. И только в 2025 году на Netflix появится мультсериал «Мотель Трансильвания», который будет спин-оффом «Монстров на каникулах».

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