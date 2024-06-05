Фантастические приключения начинаются в трейлере мультсериала «УдивЛа» по книгам соавтора цикла «Спайдервик. Хроники»

Этим летом на стриминговом сервисе Apple TV+ выйдет анимационный сериал «УдивЛа» по книжной трилогии WondLa. Мультсериал от студии Skydance Animation («Удача») стартует 28 июня, что подтвердит его трейлер, опубликованный YouTube-каналом Apple TV.

Создателем оригинальных романов является Тони ДиТерлицци, соавтор и художник книжной серии «Спайдервик. Хроники» (или «Хроники Спайдервика»). Два романа трилогии WondLa изданы на русском языке.

Адаптация расскажет про девушку по имени Ева, которая живёт в бункере под присмотром робота-смотрителя. После нападения на бункер, Ева покидает убежище и выбирается на поверхность планеты, на которой она оказывается единственным человеком. Девушка отправляет в путешествие, чтобы отыскать новый дом и других людей. Но в этом путешествии она будет не одна.

В апреле на The Roku Channel выходил игровой сериал по циклу «Спайдервик. Хроники».

А осенью на Disney+ появится анимационный спешал LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, в котором галактика «Звёздных войн» изменится до неузнаваемости. У него есть тизер-трейлер.