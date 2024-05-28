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Галактика «Звёздных войн» меняется в тизер-трейлере спешала LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy

Источник: Star Wars, Disney+

В этом году франчайз «Звёздные войны» уже пополнили такие анимационные проекты как антология «Сказания об Империи», третий сезон «Бракованной партии» и кроссовер с «Симпсонами» The Simpsons: May the 12th Be With You. Все они вышли на стриминговом сервисе Disney+, где 13 сентября появится спешал из четырёх частей LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy.

В спешале парень по имени Сиг найдёт могущественный артефакт, после чего галактика «Звёздных войн» изменится до неузнаваемости. Чтобы исправить положение ему придётся отправиться в приключение в новой версии галактики, где хорошие парни плохие, а плохие парни хорошие. Перемены показывают в тизер-трейлере спешала, опубликованного YouTube-каналом Star Wars.

До релиза анимационного проекта на Disney+ выйдет игровой сериал «Аколит» по вселенной «Звёздных войн». Его премьера намечена на 4 июня.

 
Теги
ВидеоЗвёздные войны: Бракованная партия
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