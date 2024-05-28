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Звезда «Детства Шелдона» недовольна тем, как создатели обошлись с её персонажем

Источник: CBS

Завершившееся в этом месяце «Детство Шелдона», несмотря на безусловную любовь зрителей, имеет несколько существенных недостатков. И главный из них — предопределённость. Мы заранее знали, чем всё закончится для персонажей спин-оффа «Теории большого взрыва», и это точно не пошло никому на пользу.

Так было как с почившим отцом Шелдона, так и с его сестрёнкой Мисси. Брать на её роль милашку вроде Реган Реворд, заставив всех полюбить её, когда мы все знаем, чем для неё всё закончилось — решение весьма спорное. Осталась недовольна таким итогом и сама исполнительница главной роли:

Это разбивает мне сердце. Ей всё давалось не легко. Всю жизнь её игнорировали из-за брата-близнеца, а единственный человек, который уделял ей внимание, умер. Она осталась со скорбящей матерью, которая, вероятно, сейчас не может быть с ней рядом так, как должна, потому что все переживают смерть Джорджа по-своему. Мэри во многом опирается на свою религию… и в «Теории большого взрыва» Миссии — официантка со всеми этими детьми, и она наименее успешный ребёнок Куперов.

На фоне братьев, одного Нобелевского лауреата и одного успешного предпринимателя, официантка и без пяти минут мать-одиночка Мисси могла рассчитывать хоть на какое-то подобие хэппи-энда в «Детстве Шелдона». Но создатели решили не заморачиваться. Тем более второй спин-офф, о жизни Джорджи Купера, сам себя не напишет.

Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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