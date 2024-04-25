Завершить «Детство Шелдона» — тупое решение. Энни Поттс не понимает стратегию канала CBS

Кому как не любимой бабуле Шелдона Купера прямо и неприкрыто выразить мнение по поводу внезапного решения канала CBS попрощаться со своим многосерийным хитом — душевной семейной комедией «Детство Шелдона».

Энни Поттс, сыгравшая в сериале Конни Такер, бабушку главного героя по материнской линии, в свежем интервью изданию Variety высказалась на тему закрытия безусловно успешного приквела «Теории большого взрыва». В ответ на вопрос о прощании с коллегами, актриса призналась, что для неё это было особенно тяжело, потому что никто не был готов прощаться.

Прощаться было особенно сложно, потому что я оказалась совершено к этому неготова. Я пребывала в шоке. Вы закрываете сериал, который лидирует по просмотрам на родном канале и вдобавок на Netflix. Закрытие кажется мне совершенно глупым бизнес-решением. Прошу меня простить, но я в растерянности. Если ваш сериал начинает спотыкаться, а сюжет выдыхается, тогда вы, конечно, ожидаете новостей о закрытии. Но нас эта новость застала врасплох.

К слову, Бабулю в её взгляде на ситуацию поддержал её внучок — Иэн Армитидж, играющий юного Шелдона. Молодой актёр считает, что у творческой команды сериала оставался запал на несколько сезонов вперёд.

Тем не менее прощаться со зрителями семейство Шелдонов будет уже в мае, когда выйдет заключительный эпизод седьмого сезона.