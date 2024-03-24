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Джим Парсонс прокомментировал своё предстоящее возвращение в «Детстве Шелдона»

Источник: CBS

Продержавшийся в эфире какое-то невероятное число лет спин-офф «Теории большого взрыва» «Детство Шелдона», наконец, подходит к своему неизбежному финалу. Нынешний седьмой сезон станет для сериала последним, и по такому поводу туда наведаются даже звёзды оригинала — Джим Парсонс и Миам Биалик.

Как стало известно в начале марта, счастливо женатая парочка персонажей появится в последней серии «Детства Шелдона», которая выйдет на экраны 16 мая. Других деталей пока не раскрывается, но Парсонс охотно поделился своими впечатлениями:

Это было прекрасно. Даже более прекрасно, чем я ожидал. Одна из причин, по которой я с нетерпением ждал этого момента, это то, как мило они всё это сделали, и как красиво вписали нас в сериал. Надеюсь, все с этим согласятся. Но также опыт был для нас особенным, потому что это однокамерный сериал, а «Теория большого взрыва» — многокамерный. Побывать с Маим в этом мире в качестве гостей и вернуться к этим же персонажам, но в более зрелом возрасте — это совершенно другие обстоятельства.

Не сказать, чтобы для Парсонса сама работа над «Детством Шелдона» была чем-то новым — актёр не только выступает в роли рассказчика, но и продюсирует сериал. Главные же роли исполняют Иэн Армитедж, Зои Перри, Монтана Джордан, Реган Реворд, Лэнс Барбер, Энни Поттс и Эмили Осмент.

К слову, последняя недавно получила собственный спин-офф (спин-офф спин-оффа?) на пару с Джорданом — о семейной жизни Джорджи Купера, если кому-то это и правда интересно.

Теги
Теория большого взрываДетство Шелдона
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