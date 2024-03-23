Трейлер «Звёздных войн: Аколита» на YouTube утопили в минусах

Вышедший в начале недели первый трейлер мистического триллера «Звёздные войны: Аколит» от шоураннера Лесли Хэдланд, публично хвалившейся тем, что над её проектом трудятся сценаристы, не смотревшие «Звёздные войны», может похвастаться рекордными просмотрами за первые сутки, но тут есть нюанс.

За первые 24 часа видеоролик на официальном YouTube-канале «Звёздных войн» собрал 51,3 млн просмотров, и это лучший результат для всех промо-роликов к сериалам этой вселенной от Disney+. Но вместе с этим локальным рекордом пришла и печальная (для авторов и стриминга) статистика — трейлер бессердечно заминусили. Сейчас у ролика 171 тыс. лайков и 438 тыс. дизлайков.

Аудитория прохладно отнеслась к увиденному в трейлере и всячески потешается над творческими решениями создателей в комментариях. Не будем им мешать.