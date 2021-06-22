Шоураннер сериала о ситхах «Аколит» о том, как важны для сериала ЛГБТ-репрезентация и сценаристы, не смотревшие «Звёздные войны»

В прошлом году Lucasfilm официально объявила о запуске в разработку сериала «Аколит» по вселенной «Звёздных войн». Мистический триллер, посвящённый возникновению Тёмной стороны Силы, возглавила шоураннер Лесли Хэдланд («Матрёшка»). Недавно она пообщалась с прессой, рассказав, как важно, что сериал доверили разрабатывать открытой лесбиянке, набравшей в сценарную команду людей, совершенно не знакомых с далёкой-далёкой галактикой.

В беседе с AV Club Хэдланд подчеркнула, как необходима для неё и всех квиров мира ЛГБТ-репрезентация в «Звёздных войнах» — франчайзе, где пока очень мало персонажей из секс-меньшинств.

В связи с этим мне нравится интервью с Марком Хэмиллом, где он сказал: «Если Люк для вас гей, то, конечно, он гей». Он высказал прекрасную, сильную мысль.

Ведь, как выяснилось, представители ЛГБТ-сообщества настолько альтернативны по своей природе, что не в состоянии сопереживать героям истории, если те никоим образом не отражают — хотя бы метафорически — флюидность гендерной натуры отдельных зрителей. Надо полагать, с этим у сериала «Аколит» всё будет в полном порядке.

Так же, как и со свежим взглядом на канон франчайза. Этому поспособствует присутствие в сценарной команде авторов, которые до работы над «Аколитом» вообще не были знакомы со «Звёздными войнами».

У нас в команде есть люди, как я, из числа поздно приобщившихся к франчайзу, этаких аколитов Дэйва Филони. А вот, например, один из наших авторов мне сказала: «Я не смотрела ничего из „Звёздных войн“». А перед первым сбором сценарной группы она мне написала: «Люк и Лея — брат и сестра? Что за?..» (смеётся)

Отрадно, что хоть кто-то находит эту ситуацию забавной.