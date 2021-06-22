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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Начались съёмки последнего сезона фэнтези «Тёмные начала»

Сегодня официально объявили о старте съёмок третьего — заключительного — сезона эпического фэнтези «Тёмные начала» по романам Филипа Пулмана. Производственная студия Bad Wolf опубликовала фото со съёмочной площадки с исполнителями главных ролей Дафни Кин и Амиром Уилсоном. Хлопушка в руках Уилсона сообщает, что съёмки, вообще-то, начались ещё месяц назад — в конце мая, просто с объявлением не спешили.

Промо-арт сериала «Тёмные начала»

Восьмисерийный третий сезон совместного проекта HBO и BBC One, основанный на третьей книге серии «Янтарный телескоп», завершит историю приключений Лиры Белаквы (Кин) и Уилла Парри (Уилсон). В финальных эпизодах также появятся персонажи Рут Уилсон, Симоны Кирби, Уилла Кина, Джейд Аноуки, Руты Гедминтас и Джеймса Макэвоя.

Джек Торн возглавляет сценарную команду экранизации. Третий сезон режиссируют Амит Гупта, Чарльз Мартин и Вероника Тофильска. В производстве также участвует New Line Cinema.

Теги
ГалереяТёмные началаHBO
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